El Govern obre la porta a revisar els pressupostos

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va obrir ahir la porta a revisar els pressupostos catalans per al 2020 després de la crisi del coronavirus.

La setmana passada, el projecte pressupostari -acordat pel Govern amb els comuns- va superar l'últim tràmit parlamentari abans de ser aprovat definitivament en el ple del Parlament, després de rebre el llum verd de la comissió d'Economia i Hisenda. Inicialment, els pressupostos havien de ser aprovats en el ple programat per a avui, però aquesta possibilitat va quedar descartada quan divendres Cs va anunciar la seva intenció de demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que allarga el procés un mes més, fins que es pronunciï aquest òrgan consultiu.

Per justificar la seva petició de dictamen, Ciutadans va al·legar que els pressupostos de la Generalitat han quedat «antiquats», ja que no inclouen la nova situació creada per la pandèmia del coronavirus, cosa que els converteix en «paper mullat».

Ahir, després de la reunió del Govern i en una roda de premsa telemàtica, Budó va reconèixer que hi pot haver canvis en els comptes: «En aquests moments la situació ho canvia tot, a hores d'ara tots els escenaris estan oberts». «Si cal replantejar els pressupostos, els replantejarem. En aquests moments estem concentrats a donar resposta a les necessitats actuals», va afegir.

Amb el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès confinats després d'haver donat positiu per coronavirus, l'executiu va insistir en la seva reunió d'ahir a reclamar al Govern central que atengui la seva petició de confinament total de Catalunya. Budó va dir que, fins al migdia, seguia sense rebre «resposta al pla de contingència» que la Generalitat va traslladar dilluns a Sánchez.