Cs frena els pressupostos i el Govern els adaptarà a la Covid-19 un cop aprovats

Ciutadans ha formalitzat la seva petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, la qual cosa pot demorar la seva aprovació definitiva un mes, i el Govern ha anunciat la seva intenció d'adaptar-los, un cop aprovats, davant la crisi del coronavirus.

Com ja havia avançat dies enrere, Cs ha sol·licitat un dictamen sobre els pressupostos acordats pel Govern amb els comuns, en considerar que «no són útils per afrontar els reptes socials i econòmics que té Catalunya» davant la Covid-19.

Inicialment els pressupostos havien de ser aprovats en el ple fixat per a aquesta setmana –finalment ajornat–, però aquesta possibilitat va quedar ja descartada quan Cs va avisar que demanaria dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Cs creu que les «previsions inicials» dels pressupostos «no es compliran, contravenint així l'article 135 de la Constitució Espanyola, que estableix la necessitat d'assolir l'estabilitat pressupostària».

Després d'oficialitzar-se la petició de dictamen, que pot allargar un mes l'aprovació definitiva dels pressupostos, el president català, Quim Torra, va carregar ahir contra la formació taronja: «Dels irresponsables només poden sortir decisions irresponsables». «Tenir els pressupostos avui ens permetria disposar dels 3.000 milions d'euros més que necessitem i, sobretot, podríem variar les assignacions per atendre millor la lluita contra el coronavirus», va remarcar el president. En termes semblants es va expressar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès: «Irresponsabilitat màxima de Cs. Cada dia que passa sense pressupostos es posa en risc la protecció de les persones davant l'emergència sanitària del coronavirus. Necessitem els recursos, els 3.000 milions per als serveis públics, per als hospitals, per a la dependència. És urgent».

Immediatament va sortir al pas d'aquestes crítiques la líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán: «Senyor Torra, sap que aquests pressupostos no ajudaran cap autònom, família o pime afectats per la Covid-19. Vostès mateixos han reconegut que la situació ho canvia tot». Roldán es referia així a les declaracions d'ahir dimarts de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que va obrir la porta a revisar els pressupostos catalans després de la crisi del coronavirus.

Ahir, en canvi, Budó va matisar les seves paraules i va aclarir que el Govern aposta per aprovar com més aviat millor els pressupostos i després adaptar-los, per respondre a les necessitats sobrevingudes per la pandèmia.