Joe Biden guanya les primàries demòcrates d'Illinois, Florida i Arizona

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden s'ha alçat amb la victòria en les primàries per decidir el candidat demòcrata a la Casa Blanca celebrades dimarts a Illinois, Florida i Arizona, els tres estats en joc en aquesta jornada electoral. A Illinois, on hi ha en disputa 155 delegats, el precandidat demòcrata va aconseguir el 59,1% dels vots, mentre que el seu principal rival, el senador per Vermont Bernie Sanders, en va obtenir el 36,1%, segons les projeccions de la CNN. A Florida, l'exvicepresident va aconseguir el 61,7% dels sufragis, mentre que Sanders en va aconseguir el 22,9%. A Florida es reparteixen 215 delegats. Finalment, a Arizona, que distribueix 67 delegats, Biden ha obtingut el 42,4% dels vots, mentre que Sanders n'ha obtingut el 29,5%. Per la seva banda, Donald Trump s'ha tornat a imposar sense oposició en les primàries republicanes de dimarts a Florida i Illinois, i assegura així així la seva candidatura.