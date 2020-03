Forcadell insta el TC a anul·lar la sentència del Suprem i a deixar-la en llibertat

La defensa de Carme Forcadell ha presentat un recurs d'empara davant del TC per reclamar que anul·li la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i que la deixi en llibertat d'immediat. El recurs argumenta la vulneració de drets fonamentals, com ara el de reunió i manifestació, el d'expressió, el de llibertat ideològica, i el de participació i representació política. Aquest pas, que ja han seguit altres líders empresonats, és l'últim en l'àmbit de la jurisdicció espa-nyola abans d'emprendre la via de la justícia europea. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada a 11 anys i 6 mesos de presó.