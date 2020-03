La mesa del Parlament aborda avui la petició del president Torra de comparèixer al ple

La mesa del Parlament aborda avui la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, de comparèixer al ple de la cambra per explicar la gestió per combatre el coronavirus. Cs i PPC rebutgen que es faci un ple telemàtic. De fet, la portaveu del partit taronja, Lorena Roldán, considera que no és viable ni reglamentàriament ni tecnològicament. Per la seva banda, JxCat proposa una reforma del reglament per tal de poder fer plens, comissions i votacions telemàtiques. Els lletrats de la cambra estan preparant un informe sobre la viabilitat de celebrar plens telemàtics, tal com va encar-regar la mesa en l'última reunió de dimarts.

Dimecres el president Torra va enviar un escrit al Parlament demanant comparèixer al ple de la Cambra per donar explicacions sobre les mesures que s'estan prenent per fer front a la Covid-19. Segons fonts de la presidència del Parlament, Torrent comparteix amb Torra la necessitat que doni explicacions als grups parlamentaris sobre la gestió de la crisi sanitària. Segons Torrent, és la mesa qui elaborarà si escau una proposta «seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, d'acord amb el reglament i tenint en compte les capacitats tècniques de l'administració parlamentària». Per aquest motiu, sotmetrà la petició de Torra a consideració de la mesa en la reunió de d'ahir.

En la darrera reunió de dimarts, la mesa va decidir demanar un informe als serveis jurídics sobre la viabilitat jurídica i tècnica per celebrar plens de forma telemàtica en circumstàncies excepcionals com les actuals. De moment, el ple previst per a aquesta setmana i tota l'activitat parlamentària en comissions ha quedat suspesa.

JxCat demana una reforma del Reglament del Parlament per poder fer plens, comissions i votacions telemàticament. El portaveu del grup parlamentari, Eduard Pujol, defensa que «la democràcia no pot quedar confinada» i reclama que la cambra estigui «operativa» davant la crisi pel coronavirus. En la darrera reunió de la mesa, JxCat ja va demanar que els diputats puguin seguir el confinament «imprescindible» per frenar el coronavirus i, a la vegada, el Parlament segueixi «operatiu». ERC comparteix la necessitat que el president Torra doni explicacions als grups parlamentaris sobre la gestió de la crisi sanitària. I insten que demà divendres es debati en el marc de la mesa i veure quina és la millor manera d'instrumentar-ho. També és prudent, des del PSC-Units, que abans de pronunciar-se volen esperar que Torrent faci una proposta i també conèixer què diu l'informe dels lletrats.