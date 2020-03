Detinguts dos joves per entrar amb el seu cotxe dins l'aeroport de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que la matinada de divendres van accedir amb el seu cotxe a la zona intermodal de l'aeroport de Barcelona, en un cas vinculat a la delinqüència comuna en què es descarta el mòbil ter-rorista, tot i que un d'ells, que anava drogat, va llançar proclames islamistes.

Amb la mobilitat restringida arran de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, els dos joves, d'origen albanès, van irrompre a les 04.56 hores del matí amb el seu vehicle a la planta zero de la terminal 1 de l'aeroport barceloní, on es connecta amb l'estació de metro, després de franquejar amb el cotxe una porta giratòria per a vianants.

Malgrat que en un primer moment van saltar totes les alarmes, ja que totes les hipòtesis van estar obertes, especialment perquè un d'ells va llançar proclames islamistes en ser detingut, els Mossos van descartar hores després el mòbil terrorista.