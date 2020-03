La UPTA demana a l'Agència Tributària tres mesos més per presentar declaracions i autoliquidacions

La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha reclamat a l'Agència Tributària una ampliació extraordinària de tres mesos per presentar les declaracions i autoliquidacions del primer trimestre de l'any. Aquesta associació ha recordat, a través d'un comunicat, que el 20 d'abril els autònoms estan obligats a presentar l'autoliquidació de l'IVA del primer trimestre del 2020 a través del model 303 i els models 111, de retencions dels treballadors; 115, de retencions i ingressos a compte per arrendaments d'immobles urbans; 130 i 131 per pagaments fraccionats de l'IRPF. L'associació considera que l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus "dificulta la presentació d'aquestes declaracions tributàries" i demana ajornar-les.

Segons UPTA fer aquestes declaracions tributàries és complicat "no només per les limitacions de mobilitat i de prestació de serveis i obertura al públic de les entitats financeres, sinó també per les dificultats que tenen aquells autònoms que encara no estan en condicions de fer-ho telefònicament".

Per aquesta raó ha demanat al Ministeri d'Hisenda que, amb caràcter general, s'estableixi un nou termini de tres mesos per la presentació d'aquestes declaracions, fent-les coincidir amb el límit temporal de les del segon trimestre, el 20 de juliol d'aquest any, sense que se'ls apliqui cap recàrrec i sense que l'Agència Tributària faci la reclamació, per tal d'evitar les sancions corresponents.

La UPTA proposa que aquest ajornament no suposi una sol·licitud prèvia, "per tal d'evitar tràmits innecessaris", tot i que els autònoms que ho desitgin puguin presentar les declaracions dins del termini actual, tant en el cas que siguin a pagar, com a tornar, per part d'Hisenda.

En cas que els autònoms presentin les declaracions fora de termini, haurien de pagar un recàrrec d'almenys el 5%, si ho fan de manera voluntària, o una sanció d'entre el 50% i el 150% de l'import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l'Agència Tributària.