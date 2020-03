Les Cambres de Comerç catalanes reclamen l'aturada total dels sectors no estratègics per superar la pandèmia

El Consell General de Cambres reclama l'aturada total dels sectors no estratègics per fer front a la pandèmia del covid-19. En un comunicat, els ens camerals han considerat que les mesures econòmiques anunciades pels governs són "totalment insuficients" per evitar una alta mortalitat de l'activitat empresarial. El document proposa reduccions de lloguers, exoneracions de la quota d'autònoms i permetre a les empreses amb caigudes d'activitat del 60% presentar ERTO per força major. També demanen pensar "en el dia després" i per això proposen que es dissenyi un 'New-Deal' que inclogui un pla de flexibilitat laboral per compensar l'activitat perduda i l'endeutament.

El Consell de Cambres considera que cal mantenir el confinament de la població durant el temps que dictaminin les autoritats, prioritzant tant com es pugui el teletreball. En aquest sentit, creuen que cal mantenir aturades totes les activitats empresarials amb l'excepció dels sectors estratègics, com l'alimentació i productes sanitaris i tota la seva indústria auxiliar.

Tot i valorar positivament el volum del pla de xoc de la Moncloa demanen que s'estructurin "d'una manera clara, transparent i ràpida" com aquests imports arribaran a l'economia real. En aquest sentit, els ens camerals reclamen que s'aclareixi l'origen de 83.000 milions d'euros del pla de xoc "tàcitament" assignats a la banca i a les entitats bancàries que concretin quines condicions ofereixen.

També demanen a l'Institut Català de Finances (ICF) i a Avalis que agilitzin al màxim els tràmits i que ampliïn al màxim les línies de crèdit.

Per les cambres catalanes les ajudes anunciades els darrers dies que "són totalment insuficients per evitar una alta mortalitat de l'activitat empresarial". En concret troben a faltar mesures específiques tant per autònoms, comerços no considerats estratègics, sector turístic i industrial.

En el comunicat proposen reduccions de lloguers de locals i altres actius de fins al 50% en els propers tres mesos, per després mantenir el 100% en els següents sis mesos, i compensar la reducció inicial amb un 125% en els següents sis mesos. També demanen moratòries d'hipoteques, rentings o leasings durant 3 mesos.

Pels autònoms reclamen que s'eximeixi el pagament de la quota durant el període de caiguda de facturació superior al 50%, i que es faciliti una renda mínima a aquells treballadors per compte propi que no tinguin un mínim de facturació.

Pel sector turístic, restauració i comerç relacionat, el Consell de Cambres proposa que es prepari una campanya de país i que aquelles reserves ajornades es mirin de materialitzar dins del 2020 i primer trimestre del 2021.