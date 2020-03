Edicions Intercomarcals presentarà un ERTO els propers dies

La situació excepcional creada per la pandèmia de Covid-19, amb una caiguda dràstica d'ingressos en tot el sector dels mitjans de comunicació causada, principalment, per l'impacte de la crisi en les insercions publicitàries, ha portat Edicions Intercomarcals SA, empresa editora de Regió7, a iniciar els tràmits d'un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació per garantir la viabilitat de la publicació. La tramitació inclou una negociació que ahir es va començar a formalitzar.

El diari Regió7 continuarà informant puntualment a la web i en l'edició impresa i reprendrà la normalitat tan aviat com sigui possible.