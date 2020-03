ICL presenta un ERTO que afecta el 100% de la plantilla de Sallent

Iberpotash, l'empresa que gestiona les mines de Súria i Sallent, ha presentat un ERTO, que es començarà a aplicar a partir d'aquest dimecres, i afectarà el 100% de la plantilla de Sallent. A Súria, tot just s'està negociant ara, però l'empresa també té la intenció d'aplicar-ne un altre. Pel que fa les mines de Sallent, la mesura afecta uns 450 treballadors, entre directes i subcontractats. Aquí, s'implementaran uns serveis mínims amb una cinquantena de treballadors repartits en tres torns. Ara, el comitè té fins dimarts per negociar les condicions de l'ERTO amb l'empresa. Segons han assegurat, la mesura s'allargarà, com a mínim, fins que s'acabi l'estat d'alarma.