Pacheco (CCOO): «Hi ha un abús dels ERTO; s'hauran de revisar a posteriori»

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha criticat l'augment exponencial dels ERTO a Catalunya amb més de 26.000 empreses i uns 244.000 treballadors afectats. "Hi ha un clar abús dels ERTO i de la causa de força major. Treball haurà de revisar tota la documentació a posteriori", ha assegurat Pacheco en declaracions al 3/24. "Ens estem trobant moltes empreses que posen dificultats a la flexibilitat laboral i que continuen treballant parcialment, i que volen acollir-se a la causa de força major. Perquè així es veuran beneficiades de l'exoneració de la cotització de seguretat social dels seus treballadors", ha continuat el líder sindical, que també ha lamentat que moltes empreses "fan l'agost" amb la crisi pel coronavirus.

"Algunes que fabriquen equips de protecció individual, per exemple. Ahir escoltava una conversa amb la consellera de Salut que els demanen un euro per una mascareta que val 0,05 cèntims", ha destapat Pacheco. "Hi ha una guerra entre comunitats autònomes i entre països per poder garantir les comandes a les empreses que fabriquen material sanitari i EPI. S'està plantejant tot com una mena de subhasta a veure qui paga més i s'endú el material", ha reflexionat en veu alta el secretari general de CCOO a Catalunya. "Aquestes empreses han perdut tota l'ètica i la moral. Estan fent negoci amb una crisi de pandèmia sanitària", ha reblat Pacheco, que ha tornat a incidir sobre la proliferació d'ERTO poc justificats a moltes empreses catalanes.

"En aquest cas tampoc es tracta de buidar ara les arques de l'estat, ja que tots aquests recursos s'han de posar prioritàriament a disposició de la Sanitat", ha comentat el secretari general de CCOO a Catalunya. "S'ha de ser molt estrictes amb la vigilància dels motius dels ERTO, igual que cal garantir que a les empreses s'adoptin les mesures de seguretat i salut laboral necessàries", ha puntualitzat Pacheco, que ha tingut una última demanda a bancs i entitats financeres. "Cal demanar-los també compromís amb la situació del país. Han de flexibilitzar l'accés al crèdit", ha finalitzat el secretari general de CCOO a Catalunya.