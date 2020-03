La Fundació La Caixa aporta professionals per atendre malalts de la Covid-19

La Fundació La Caixa ha posat a disposició dels malalts per Coronavirus i els seus familiars a tot Espanya els 230 professionals (psicòlegs, treballadors socials, infermers, metges i agents pastorals), que desenvolupen el programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, emmarcat en l'Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut. L'objectiu és que els professionals puguin proporcionin als afectats per la Covid-19 una atenció emocional, social i espiritual, càlida i personalitzada, que complementi la tasca de les unitats mèdiques.