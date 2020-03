«Les primeres ajudes haurien de ser per a la zona confinada»

Amb poc més d'un any al càrrec, aquest especialista en publicitat i màrqueting igualadí de 51 anys s'enfronta des de la patronal comarcal al moment més crític per a l'economia local en moltes dècades

Nascut a Igualada fa 51 anys, Joan Domènech presideix la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) des de l'any passat. Ha estat president de Fira d'Igualada i dirigeix l'agència de comunicació Boxcom. Li està tocant gestionar des del sector de l'empresa la crisi sanitària i econòmica més gran viscuda a l'Anoia en moltes dècades.

El moment de l'Anoia és particularment excepcional avui.

La zona confinada és doblement complexa, perquè com a tot Catalunya estem sota el confinament que ens ha obligat a tancar botigues, i el treball s'ha restringit, però a més se'ns impedeix moure'ns amb llibertat. El greuge més rellevant van ser els primers quatre dies d'estar confinats, fins que no vam poder obrir una zona de pas de mercaderies per entrar i sortir, i això va fer que moltes empreses tanquessin. A més, tenim la situació dels treballadors que o bé són de fora de la zona confinada i no hi poden entrar a treballar o bé són de dintre i no poden anar a les seves feines fora de la conca.

Dilluns l'alcalde Marc Castells anunciava un inici de solució per a aquesta qüestió.

Ja fa més d'una setmana que en parlem. Hi ha un document signat per la Generalitat perquè les absències dels treballadors es permetin considerar baixes laborals. El Govern de l'Estat sembla que ho veu bé, però ho ha d'activar perquè entri en vigor.

Han pogut fer un primer càlcul sobre l'impacte econòmic de la crisi sanitària a la comarca?

Això és impossible ara mateix, no fins que s'acabi. Només sabem que tindrem un greuge afegit respecte de la resta del país.

Hi ha alguna manera de contrarestar aquest greuge?

Potser d'aquí uns dies es podrà obrir un corredor de persones, però respecte dels dies que ja han passat no s'hi pot fer res.

Entén que es mantingui el confinament a la conca?

Té sentit mentre hi hagi diferència en el nombre de contagis a dins i a fora de la zona confinada. El primer, ho hem dit sempre, és la salut, és clar. Però en el moment en què es restringeixi el confinament a tot Espanya ja no tindrà sentit mantenir el de l'Anoia.

Per l'estructura empresarial de la conca, hi ha algun sector especialment afectat pel confinament?

Tots ho estan. Hi ha empreses que estan ubicades a cinc-cents metres de la zona confinada i que no poden tenir avui el 75% de la seva plantilla, que és a dintre d'aquest territori. No és un problema d'un sector en concret, sinó de la mobilitat del personal. A més, hi ha empreses que tenen les seves persones clau o directius fora i que han de mantenir-se en aquestes condicions, ara mateix.

L'Anoia ja va patir un cop en la crisi iniciada fa una dècada.

Sí, sobretot al sector industrial, i ens n'estàvem recuperant. Aquí s'anava fent, es podia treballar, però ara el cop ha estat terrible. Considerem que quan arribin les primeres ajudes per al país, de la Generalitat, de la Diputació del Govern central, hauria d'anar abans de res a la zona confinada. Ja n'estem parlant, però entenem que ara mateix no sigui el tema primordial, sinó que ho és la salut i que es pugui salvar el màxim d'activitat econòmica. La UEA està preparant un document per demostrar que el greuge existeix, perquè es tingui en compte quan arribin les ajudes.

Saben ja a quantes empreses ha costat la viabilitat la crisi?

Ara el que sabem és que n'hi ha que poden aguantar més que d'altres, però al final, si això dura molt, potser ni aquestes tindran prou capacitat.

Amb tot, hi haurà un final.

...I sabem del caràcter emprenedor de la indústria i de l'empresari català i que treballarem per sortir del forat. Aquí ho estem fent tots junts, ajuntaments confinats, empreses, sindicats, i sense partits ni línies diferents, ni tendències. Com deia Castells, ara estem en un tsunami de salut. Després vindrà el tsunami empresarial.