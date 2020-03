El Santander es compromet a no fer cap ERTO i mantenir els llocs de treball

El Banc Santander va acordar ahir preservar els llocs de treball, tant dels seus negocis centrals com de la xarxa de sucursals d'Espanya, i es va comprometre a no presentar cap ERTO en plena crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19. El Santander també va explicar ahir que ajudarà que la contractació de servei a Espanya pugui mantenir els llocs de treball, cobrint el cost salarial dels proveïdors més vulnerables. També destinarà 4 milions d'euros a la Comunitat de Madrid per habilitar 2.000 nous llits a l'hospital de campanya que s'ha instal·lat a Ifema, i respiradors per a les UCI.