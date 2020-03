Seat guanya 346 milions el 2019 i assumeix que ara s'obre una etapa difícil

Seat va tancar el 2019 amb un benefici després d'impostos de 346 milions d'euros, el 17,5% més que l'any anterior, una xifra rècord que considera que li permet afrontar «amb garanties» el 2020, en què notarà l'impacte del coronavirus i la caiguda dels mercats.

Els resultats de la marca, filial del Grup Volkswagen, segueixen la línia positiva dels últims quatre anys i marquen el punt més àlgid de la companyia, amb un volum de negoci d'11.157 milions d'euros, l'11,7% més, gràcies a l'impuls de les vendes, segons les xifres facilitades ahir per Seat.

El president de Seat i vicepresident de Finances, Carsten Isensee, va destacar que aquests números són «una base sòlida» per afrontar el futur i va apuntar que treballaran «de manera molt intensa per afrontar els diferents reptes que afectaran» el seu negoci. En un comunicat, el màxim executiu de Seat es va referir a l'efecte del coronavirus, que «impedeix qualsevol estimació fiable» sobre els resultats per al 2020.

Carsten Isensee, que va substituir fa pocs mesos a la presidència Luca de Meo, va subratllar que la companyia està dirigida ara a aplicar mesures «per assegurar la liquiditat» fins que passi la crisi, moment en què «la prioritat serà reprendre el més aviat possible la producció i les vendes».

La planta de Seat a Martorell es troba paralitzada, com ho estan totes les fàbriques de cotxes a Espanya, com a conseqüència de la crisi del coronavirus, i la compa-nyia ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per als seus més de 14.000 empleats. A més de la Covid-19, la marca ha de fer front a incerteses al Regne Unit, el seu tercer mercat, i a Algèria, on ha hagut de paralitzar la fabricació, mentre que ha pres decisions importants com ajornar la seva entrada a la Xina. La marca ha deixat també de liderar el desenvolupament de la plataforma modular de propulsió elèctrica (MER) del Grup Volkswagen per a vehicles elèctrics petits i passa a ser un col·laborador de Volkswagen, que assumeix aquesta responsabilitat.