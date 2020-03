Turquia imputa vint saudites per l'assassinat de Jamal Khashoggi

El fiscal general d'Istanbul ha anunciat la fi de les perquisicions sobre l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi i anuncia l'obertura del procés. Per a això sol·licitarà l'extradició de vint ciutadans saudites als quals inculpa del crim, entre els quals dos col·laboradors pròxims del príncep hereu Mohamed bin Salman. La Fiscalia conclou que va ser un «assassinat premeditat» per «asfíxia» i que el cadàver va ser esquarterat al consolat saudita. Entre els acusats hi ha els dos «cervells», l'exconseller Saud al-Qahtani i el número dos dels serveis d'intel·ligència saudites, el general Ahmed al-Asiri.