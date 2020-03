EUA ofereix 15 milions de dòlars per a qui ajudi a detenir Nicolás Maduro

El Govern dels Estats Units va presentar ahir càrrecs penals contra el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i altres alts càrrecs del seu Govern per narcotràfic i per la seva presumpta connivència amb l'extinta guerrilla de les FARC i les seves dissidències. En una roda de premsa, el fiscal general dels Estats Units, William Barr, va donar a conèixer els càr-recs presentats contra Maduro i altres 14 chavistes davant tribunals de Nova York, Washington i Miami després d'anys de recerca de diverses agències federals. Els EUA ofereixen fins a 15 milions de dòlars per informació que permeti «detenir i/o processar» el president veneçolà.

Barr va acusar Maduro de liderar un autèntic càrtel integrat per funcionaris chavistes que «ha permès usar Veneçuela com un lloc segur per al narcotràfic» cap als Estats Units. «La imputació de Maduro i els altres acusats per suposada conspiració per inundar els Estats Units de cocaïna implica l'extremadament violenta organització terrorista de les FARC», va indicar el fiscal general.

D'acord amb el departament de Justícia, el càrtel capitanejat per Maduro s'hauria aliat amb les FARC, «un dels majors productors de cocaïna de tot el món», per aconseguir la droga. El dirigent veneçolà hauria ofert «protecció política i militar a les FARC» i els hauria lliurat armament per lluitar contra l'Estat colombià a canvi que fossin el seu proveïdor.

Barr va explicar, amb l'ajuda d'un mapa, que Maduro i les FARC haurien aconseguit introduir entre 200 i 250 tones de cocaïna cada any als EUA a través de rutes terrestres i marítimes.

Des de la seva època com a ministre d'Exteriors del Govern d'Hugo Chávez, Maduro s'hauria assegurat de «mantenir oberta la porta entre Colòmbia i Veneçuela», de manera que la droga entrés per la frontera terrestre. Una vegada a Veneçuela, hauria proporcionat les instal·lacions per a la transformació de la droga i la logística per enviar-la als Estats Units.