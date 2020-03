El principal líder opositor de Mali, segrestat al nord del país

El líder opositor malià Soumalia Cissé va ser segrestat dimecres quan estava fent campanya a Niafunké, a la província de Tombuctú (nord), segons va confirmar ahir el Govern i el seu partit, la Unió per la República i la Democràcia . La formació opositora havia donat la veu d'alarma després que la delegació de Cissé partís de Saraféré en direcció a Koumaira, on no van arribar, i havia demanat al Govern, a les forces de seguretat i a la Missió Multidimensional Integrada d'Estabilització de Nacions Unides a Mali que «despleguin totes les seves energies per localitzar-los».