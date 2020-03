Jordi Cuixart demana al TC sortir en llibertat per passar el confinament a casa

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sol·licitat al Tribunal Constitucional (TC) poder sortir en llibertat per passar a casa el confinament per l'estat d'alarma per coronavirus i dirigir la seva empresa, va informar ahir l'entitat en un comunicat.

En un escrit presentat al tribunal de garanties, Cuixart, condemnat a nou anys de presó pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, demana una mesura cautelar de suspensió de la pena privativa de llibertat fins al dictat de la sentència del seu procés d'empara constitucional. Subsidiàriament, demana la suspensió de la pena privativa de llibertat «amb obligació de confinament domiciliari» fins que acabi l'emergència sanitària. La defensa de Cuixart demana aplicar aquesta mesura extraordinària d'urgència «davant l'excepcionalitat del moment» per l'estat d'alarma decretat pel Govern, informa Òmnium.

Cuixart considera que estar a la presó mentre es resol el recurs d'empara en un context de pandèmia de la Covid-19 li pot causar «perjudicis irreparables d'una magnitud incontestable», ja que com a empresari ha d'afrontar l'emergència sanitària, social i econòmica des d'una cel·la on solament pot realitzar trucades de vuit minuts.

En l'escrit, Cuixart assenyala un «tracte penal desproporcionat» del Tribunal Suprem en condemnar-lo a nou anys de presó per, segons recalca, defensar i exercir els drets fonamentals. Per això, demana anticipar la resolució que s'havia de dictar «donades les circumstàncies excepcionals del moment i de l'especial risc sanitari que pateix» en trobar-se privat de llibertat en un centre penitenciari, concedint-li la mesura cautelar ordinària de suspensió d'execució de la pena.

Posa l'accent que en el context d'emergència sanitària hi ha un «risc especialment alt de propagació del coronavirus als centres penitenciaris», i també ha esgrimit que sempre ha reingressat de totes les seves sortides penitenciàries per l'article 100.2.