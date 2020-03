El papa Francesc fa l''urbi et orbi' en soledat pel coronavirus

El papa Francesc va impartir ahir una benedicció urbi et orbi extraordinària per fer front a la pandèmia del coronavirus des d'una plataforma situada enmig d'una plaça de Sant Pere buida i molla per la pluja, en què va recordar que, com els deixebles en el seu moment, tothom està en la mateixa barca per lluitar contra aquest mal. El Papa va dir que, a la humanitat, l'ha sorprès una «tempesta inesperada i furiosa», va reconèixer la tasca dels sanitaris per combatre el coronavirus i va dir que s'ha imposat en la quotidianitat «un buit desolador que ho paralitza tot al seu pas».