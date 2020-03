El Consell General d'Economistes demana que el decret que reguli el permís retribuït "afavoreixi el teletreball"

El Consell General d'Economistes d'Espanya ha demanat que el decret que ha de regular el permís retribuït recuperable per als treballadors de serveis no essencials ha d'"afavorir" el teletreball. En un comunicat, l'ens destaca que no s'ha de considerar només "essencials" totes les feines que actualment ja es fan de manera telemàtica, sinó també "les que puguin fer-ho a partir d'ara". "El primer és la salut, però s'ha d'intentar mantenir la major activitat econòmica possible i el teletreball pot ajudar-hi sense cap conseqüència per a la transmissió de la covid-19", ha assegurat el seu president, Valentín Pich.

D'altra banda, l'ens ha celebrat que s'inclogui com a activitat essencial la de treballadors d'assessories, relacionats amb prevenció de riscs laborals i, en general, les dedicades a l'assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral. Per al Consell d'Economistes "no podia ser d'altra manera" perquè les obligacions fiscals i laborals de la majoria d'empreses es gestionen a través d'aquests despatxos.

Tot i això, sí que remarquen que si no es permet que empreses i autònoms puguin treballar telemàticament "la comunicació amb els clients serà impossible" i, segons alerten, "es danyaran els circuits administratius i de cobrament i pagament i tothom acabarà sent insolvent".