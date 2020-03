Foment proposa que l'Estat assumeixi el 75% dels costos del permís retribuït si falta liquiditat a les empreses

Foment del Treball Nacional ha proposat l'establiment d'un procediment per tal que l'Estat es faci càrrec del 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable en cas que les empreses no tinguin la liquiditat necessària. La patronal ha assegurat que el "problema" de la mesura és assumir els costos laborals en les pròximes setmanes perquè l'activitat de l'empresa i la facturació estan "a mínims". Per això, la confederació ha reclamat mesures "excepcionals, urgents i temporals" que promoguin la liquiditat de les empreses i puguin fer front als costos laborals. A més, ha reclamat la supressió del pagament de l'IVA, l'IRPF, l'Impost de Societats i les cotitzacions socials.

"Com assumiran les empreses els permisos retribuïts dels treballadors si es restringeix l'activitat i per tant els ingressos, si no s'ajornen les liquidacions tributàries ni les quotes a la seguretat social i si la liquiditat segueix sense arribar", ha preguntat la patronal a través d'un comunicat.

La patronal ha lamentat la "improvisació i precipitació" de les mesures anunciades aquest cap de setmana per part del govern espanyol. Foment assegura que l'aplicació immediata d'aquestes no dona "marge suficient" a les empreses per "organitzar" les