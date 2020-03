La IAC denuncia que el govern espanyol està fent que els treballadors costegin la crisi

La IAC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, que suma diversos sindicats sectorials, ha denunciat a través d'un comunicat difós aquest diumenge que el govern espanyol està fent que els treballadors costegin la crisi. Segons la intersindical, el permís retribuït per als treballadors d'activitats no essencials hauria de ser assumit per les empreses (o les patronals de manera subsidiària) i per les mútues laborals "responsables de les contingències i malalties professionals i, especialment, de la prevenció". "Són els treballadors els que hauran de pagar amb la renúncia de les seves vacances, o els descansos setmanals, el cost d'aquesta crisi sanitària", es pregunta la IAC.

La Intersindical critica que el govern espanyol sempre parla de corresponsabilitat i que "ara les empreses, especialment les grans, es renten les mans". "Un cop més socialitzen les pèrdues i privatitzen beneficis", denuncia.

La IAC defensa que cal "aixecar una gran plataforma d'organitzacions per un pla de xoc social que redistribueixi la riquesa i refinanci i desprivatitzi de forma permanent el sector sanitari i alliberi de mans privades tots els recursos i els drets bàsics per posar-los al servei de l'interès comú".

Per la Intersindical Alternativa de Catalunya les mesures del govern espanyol "haurien d'incloure, antre altres, l'exoneració de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics; una renda bàsica incondicional per a tothom; derogació de la llei d'estrangeria i CIES i aturar la recentralització i actituds autoritàries dels cossos armats".



El Govern demana que sigui l'Estat qui assumeixi el cost de l'aturada i no les empreses i treballadors

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat aquest diumenge a l'executiu espanyol que sigui l'Estat qui assumeixi el cost de l'aturada i no les empreses i els treballadors. En roda de premsa, Budó ha insistit que la petició del Govern d'un confinament total no era una qüestió "d'uns territoris contar altres, sinó de salut". La portaveu ha celebrat la decisió del govern espanyol de restringir els moviments als treballadors essencials, i ha assegurat que "no es tracta de posar-se medalles o d'atribuir-se cap mèrit en aquests moments". "Malgrat que arriba potser 15 dies tard, esperem que serveixi per evitar la propagació del virus", ha dit. Ara el que falta, ha reiterat, són mesures econòmiques per poder sortir de la crisi.