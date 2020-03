Troben mort el ministre de Finances de l'estat alemany de Hessen, Thomas Schäfer

El ministre de Finances de l'estat alemany de Hessen, Thomas Schäfer, ha estat trobat mort a la via d'un tren prop de Wiesbaden. Segons ha informat la cadena de ràdio i televisió alemanya Deutsche Welle, el ministre s'hauria suïcidat i hauria deixat una nota, encara que no han transcendit els detalls de la investigació. El primer ministre de l'estat, Volker Bouffier, ha explicat que Schäfer estava "sota una preocupació i estrès considerables" per les conseqüències econòmiques que podia provocar la crisi del coronavirus.