Ampans presenta un ERTO que afecta 110 treballadors, el 70% amb discapacitat

Ampans ha iniciat els tràmits per aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a una part de la seva plantilla a causa de la pandèmia del coronavirus, que ha obligat l'entitat a tancar centres de treball com el restaurant Canonge, a Manresa, i el Garden, el centre de jardineria que té Ampans a Santpedor. Dues persones –de 10 que són– hi treballen per mantenir vives les plantes. Tampoc no tenen feina les persones del servei de neteja d'escoles i altres equipaments públics, que estan tancats pel decret del Govern espanyol. Altres centres ocupacionals, com la nau de Serveis Industrials als Dolors, o serveis com la recollida de deixalles segueixen funcionant però ho fan a mig gas.

En total, són 110 els empleats d'Ampans que es veuran afectats per l'ERTO. D'aquests, el 70% són persones amb discapacitat. Són menys dels 200 que inicialment s'havia anunciat que afectaria la mesura, d'una plantilla que té actualment uns 900 treballadors. Toni Espinal, director de l'entitat, assegura que «és l'única manera de sostenir la viabilitat de les nostres activitats i de l'entitat, que està rebent un impacte econòmic enorme a causa d'aquesta crisi». Per a Espinal, d'aquesta manera Ampans podrà mantenir «una certa solidesa econòmica i no haurem de prescindir de llocs de treball en un futur».

La mesura laboral també afectarà, per exemple, persones que fan tasques de consergeria en instal·lacions esportives, ara tancades, i d'altres que treballen per a empreses que també han aplicat ERTOs als seus treballadors. Espinal posa com a exemple personal d'Ampans que treballa al temple de la Sagrada Família, a Barcelona, que està tancat des del dia 13.

El director fa notar que fins ara s'havien resistit a presentar l'expedient de regulació perquè la situació canvia cada dia: «Hi ha clients que primer van dir que no aturaven la producció però que han acabat tancant, i d'altres que semblava que presentaven un ERTO ara han rebut molta feina i es posen a treballar de valent». Tot i això, Ampans ha valorat la paralització de les seves línies de negoci i, «com que sembla que va per llarg», ha acabat adoptant aquesta mesura temporal, apunta Espinal.

«La gent prefereix no treballar»



Dels treballadors amb discapacitat afectats, n'hi ha que viuen en residències d'Ampans, d'altres en pisos tutelats, i n'hi ha que sols o amb la família. També hi ha el 30% de persones que no tenen discapacitat i que són monitors o educadors socials, entre d'altres, que aniran temporalment a l'atur. Espinal apunta que si la situació ja és prou excepcional per a tothom i costa de portar, per a les persones amb discapacitat encara ho és més: «La majoria prefereix no treballar, té por».

Per això, l'entitat ha recol·locat alguns dels seus treballadors, i en llocs com els dos supermercats Caprabo que gestionen a Manresa hi han destinat més recursos humans de personal sense discapacitat, mentre que alguns dels treballadors habituals han canviat de feina o aniran a l'atur temporalment. També hi ha mestres i monitors que s'han ofert voluntàriament a fer reforç a les llars mentre duri aquesta situació.

A més, com que els centres de treball estan tancats, la Generalitat ara només pagarà el 85 % dels serveis que realitzi Ampans en lloc del 100 % com fins ara, lamenta Espinal, que explica que han reclamat a l'Administració –encara sense resposta– «que no ens retalli aquest 15 % de la facturació perquè tenim centres tancats però el personal recol·locat per cobrir els serveis residencials les 24 hores al dia». Són unes 1.700 hores l'any, diu, en què els usuaris són a l'escola o en serveis diürns, però ara, en canvi, a casa confinats.