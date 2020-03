Només la residència infantil de Sant Fruitós tira endavant

? Ampans construirà a Sant Fruitós de Bages un nou centre per a l'acolliment residencial d'infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats especials de suport. S'aixecarà en uns terrenys municipals de 8.000 metres quadrats al costat de l'escola Paidos, que ara serveixen com a aparcament. De moment, aquest és l'únic projecte de nous equipaments que tira endavant Ampans, per la seva «urgència», afirma Toni Espinal. L'entitat ja té la llicència d'obres i, de fet, la construcció de la residència ja va començar fa un parell de setmanes, però no in situ perquè s'utilitzen mòduls prefabricats i el muntatge no es fa sobre el terreny. En tres o quatre mesos, segons Espinal, podria estar del tot muntada, i llavors sí que s'iniciarien les obres al solar de Sant Fruitós. L'equipament tindrà 24 places per a infants d'entre 8 i 18 anys, i més endavant el projecte es podria ampliar amb la incorporació d'una residència per atendre també persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Els altres projectes futurs de l'entitat, com la residència per a persones ja grans amb discapacitat i les seves famílies que s'ha de construir a la Parada de Manresa, han quedat aturats. Ampans no sap quan podrà engegar de nou el seu pla d'inversions.