El BOE aclareix que certs autònoms sí que poden continuar treballant

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aclareix en una publicació extraordinària d'aquest dilluns que certs autònoms podran continuar treballant malgrat les noves restriccions imposades en el marc de l'estat d'alarma aquest diluns. El document concreta que els treballadors per compte pròpia no poden acollir-se al permís retribuït ni recuperar les hores més endavant com sí que poden els treballadors per compte aliena. Per contra, podran continuar prestant les activitats que no es van suspendre en el primer decret del 14 de març, quan es van ordenar les primeres restriccions.

És a dir, poden seguir treballant els autònoms amb activitats que no siguin d'espais d'oci i recreatives, culturals, esportives, d'hostaleria, espectacles públics, museus, arxius, biblioteques, perruqueries o el comerç minorista a excepció dels establiments d'aliments productes farmacèutics, sanitaris i de primers necessitat.