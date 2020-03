Controla el saldo i les targetes des del web o l'app de BBVA

La propagació del coronavirus fa que tots estiguem vivint moments excepcionals. L'estat d'alarma que limita els desplaçaments a l'Estat espanyol i altres països està obligant molts usuaris a fer de manera remota tasques que abans preferien fer presencialment a les oficines. BBVA ja té el 63% dels clients digitals, que fan habitualment les operacions a distància.

La consulta de saldos i moviments és una de les funcionalitats que més usa el client mòbil de BBVA amb més de 68 milions de visites el mes de febrer. Només és necessari introduir les credencials, usuari i contrasenya, i clicar, ja sigui amb el dit a través del telèfon intel·ligent o amb el ratolí, sobre el compte bancari que es desitja consultar. A més, existeix l'opció d'accés a través de biometria, per als mòbils que tinguin aquesta funcionalitat. Aquesta opció és més segura, ja que l'aplicació reconeix l'usuari per la seva emprenta dactilar, l'iris o la cara.

En cas que el client necessiti veure més detalladament un moviment, només ha de prémer a l'operació i obté la categoria del moviment, la data i l'evolució de la posició total. BBVA considera prioritari salvaguardar la salut de clients i treballadors després de decretar-se l'estat d'alarma pel coronavirus a l'Estat espanyol. Per aquest motiu, el banc els recomana operar a través dels canals digitals (la pàgina web bbva.es i l'app mòbil).

En concret, l'app del banc permet operar a distància amb facilitat i total seguretat, i desplega un ampli ventall d'eines perquè els clients controlin eficaçment les seves despeses i finances. Precisament, per tercer any consecutiu, Forrester Research la va designar el 2019 millor app de la banca mundial.

I també es poden fer les consultes a través de l'smartwatch, o rellotge intel·ligent. El client pot consultar la seva posició global, el saldo agregat (sempre que ho hagi activat) dels seus comptes i el detall dels productes contractats, entre altres funcionalitats. Per poder accedir a BBVA des del rellotge només és necessari descarregar l'aplicació i tenir habilitat l'accés per empremta o l'accés automàtic. La correspondència virtual és un altre dels serveis gratuïts de l'Àrea Privada que permet als clients que ho desitgin consultar, imprimir i guardar els documents que BBVA els envia.

Tots els clients de BBVA disposen d'aquest servei de manera gratuïta des del mòbil i des de l'ordinador i sense necessitat de donar-se d'alta. En el cas d'accedir a través de l'àrea privada de Bbva.es, el client ha de clicar en «El meu perfil», anar a «La meva bústia» i punxar a «Correspondència i Informes». Si el client accedeix a través de l'app, ha de seleccionar el sobre que es troba en el menú inferior.

En obrir «La meva bústia», el client veurà tant si té tasques pendents de signatura que li hagi enviat el seu gestor, com tota la correspondència habitual que el banc envia (resguards de transferències, deutes domiciliats, liquidacions, etc). Encara que el client si ho prefereix podrà sol·licitar continuar rebent la correspondència postal.

També amb tan sols uns passos, el client pot activar, desactivar o restringir la seva operatòria, per exemple, la retirada de diners, desautoritzant les compres online o deshabilitant els pagaments a l'estranger, entre altres opcions.

Cada cop que el client decideixi activar o desactivar les targetes, tant de dèbit com de crèdit, BBVA emet via SMS una clau d'un sol ús, perquè el client la incorpori a l'app. Si per alguna raó, el client tracta de realitzar un pagament amb una targeta apagada, no li ho permetrà fins que la torni a encendre.

Per poder utilitzar aquest servei és necessari que el client accedeixi a la seva «Posició Global», seleccioni la targeta que desitgi, cliqui a la barra blava d'opcions i seleccioni «Limitar Operativa». Qualsevol operació que faci el client pot revertir-se en qualsevol moment seguint el mateix procés.