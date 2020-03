El govern espanyol aprova subsidis per a les «Kellys» i treballadors temporals que han perdut la feina

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de subsidis per a treballadors domèstics que cotitzen a la Seguretat Social i per a treballadors temporals que han perdut la feina o treballen amb la jornada reduïda fruit del coronavirus. Les treballadores de la llar –o 'kellys'- podran acollir als mateixos ajuts que reben els treballadors que han patit un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) i cobrar el 70% de la seva base de cotització. En el cas dels treballadors temporals que no puguin rebre prestació per desocupació, rebran un subsidi del 80% de l'IRREM, uns 440 euros al mes, de manera que també rebran una prestació equivalent als dels ERTE.

El vicepresident de Drets Socials del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha explicat la mesura a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per la necessitat de protegir "col·lectius vulnerables" als efectes de la crisi.

Segons les dades del govern de Pedro Sánchez, la mesura destinada a les treballadores de la llar beneficiarà 400.000 persones que cotitzen a la Seguretat Social, malgrat que els sindicats apunten que n'hi ha 200.000 més que treballen en negre.

Segons Iglesias, aquest col·lectiu, "fa una tasca importantíssima i per desgràcia molt poc reconegut". "No pot ser que les grans oblidades siguin les treballadores de la llar", ha afirmat.

Per poder-s'hi acollir, tan les treballadores de la llar hauran d'acreditar que no estan prestant serveis, total o parcialment. Rebran l'ajuda també les treballadores de la llar que han perdut la feina després de la declaració de l'estat d'alarma.

Es tracta d'una prestació compatible amb una altra activitat, de manera que podran mantenir altres feines i anar deixant de rebre la prestació de manera gradual. De moment, la prestació és només per un mes, però l'executiu espanyol obre la porta a prorrogar-la.