El Govern preveu que caldran 1.800 milions d'euros per combatre contra el virus

El Govern preveu que caldran 1.800 milions d'euros per a polítiques de combat contra el coronavirus. Per això, el Consell Executiu telemàtic d'aquest dimarts ha aprovat destinar 80 milions del pressupost al Departament de Salut per afrontar les inversions d'emergència relacionades amb la covid-19. El fons de contingència es quedaria amb 82 milions més de marge. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest migdia, on ha criticat que l'aportació extra de l'Estat sigui de 50 milions. Aquest fet, segons la consellera, obliga a flexibilitzar "sí o sí" el marge de dèficit que marca el govern espanyol, per poder donar resposta a la lluita contra el coronavirus.

El fons de contingència del pressupost, doncs, anirà íntegrament a afrontar les despeses per la crisi sanitària. De moment es traspassaran 80 milions a Salut, i encara n'hi haurà 82 més per si es necessiten més endavant. Els 1.800 milions per combatre el coronavirus aniran íntegrament a la consellera d'Alba Vergés. En aquest sentit Budó també ha fet una crida a la "responsabilitat" dels grups parlamentaris per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020: "És imprescindible per incrementar el marge de despesa", ha argumentat.

La consellera de Presidència també ha instat l'Estat a ser "responsable" i a flexibilitzar l'objectiu de dèficit, perquè les autonomies puguin afrontar la crisi sanitària, econòmica i social derivada del coronavirus. Així mateix, Budó ha lamentat que el govern espanyol hagi cobrat avui la quota dels autònoms: "No entenem com és possible que un govern que es diu progressista i que diu que està al costat de les persones faci aquest cobrament". La portaveu del Govern espera que la Moncloa aprovi la moratòria d'aquest cobrament, i que el retorni amb "la mateixa celeritat" amb què l'ha cobrat.

Budó també ha alertat la "preocupació" perquè es pagui la prestació de l'atur als treballadors afectats pels ERTO.