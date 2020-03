L'ajut del Govern per als autònoms és «incompatible» amb qualsevol altre ajut similar

L'ajut de la Generalitat per als autònoms, una "prestació econòmica única per un import màxim de fins a 2.000 euros", és "incompatible" amb qualsevol altre ajut similar, públic o privat, segons es desprèn del decret llei 7/2020 de la Generalitat. La prestació, que es podrà començar a demanar a partir de dimecres i que té un pressupost màxim de 7,5 milions d'euros per beneficar a uns 4.500 autònoms, no es pot complementar amb altres, com les que promou l'Estat espanyol. De fet, el decret diu que la prestació "serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat".

Per acollir-se a l'ajut, que s'atorgarà "pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària", cal que els autònoms estiguin donats d'alta al règim especial dels autònoms de la Seguretat Social, tinguin el domicili fiscal a Catalunya i que estiguin en la llista d'activitats que el decret d'alarma del 14 de març obliga a tancar.

A més, els autònoms han d'acreditar "una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica" i que "no disposin de fons alternatives d'ingressos".

A l'anunciar la mesura a Rac1, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, va assegurar que els beneficiaris s'haurien d'avaluar "cas per cas" però que no hi hauria "limitacions" i que "qualsevol autònom" que pogués demostrar una reducció dràstica i involuntària de la facturació s'hi podria acollir.

El redactat del text al DOCG, però, sembla fer incompatible l'ajut de la Generalitat amb els que decreta l'Estat per als autònoms, com per exemple la prestació que es pot obtenir si s'acredita una caiguda del 75% dels ingressos.

Per aconseguir que el màxim nombre de treballadors per compte propi pugui demanar les ajudes, el sindicat UGT reclama al Govern que faci compatibles tots dos procediments. "No entendríem que una ajuda que vol ajudar els autònoms més desfavorables fes incompatible demanar la subvenció si un autònom ja ha sol·licitat la prestació extraordinària, que és un dret que té", ha assegurat Sandra Zapatero, presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC).

Per la sindicalista, aquests dues línies d'ajuts són diferents i haurien de ser compatibles. Zapatero assegura que hi ha marge per permetre que es puguin reclamar totes dues subvencions quan es publiqui "la lletra petita" de la tramitació, que espera que es publiqui "al llarg de la setmana.