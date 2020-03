L'Estat suspèn sis mesos el desnonament de llogaters en vulnerabilitat i donarà microcrèdits als que no puguin pagar

El govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures per ajudar els llogaters afectats per la crisi derivada del coronavirus que inclou la suspensió durant sis mesos dels desnonaments a inquilins en situació de vulnerabilitat. El decret també determina que els inquilins de bancs o fons d'inversió tindran una quitança del deute del 50% o bé una reestructuració d'aquesta a tornar en tres anys. Pel que fa als llogaters de petits propietaris -aproximadament el 90-95% del total-, podran demanar microcrèdits sense comissions i a interès 0% a través de l'ICO per fer front als pagaments. Aquells que no puguin pagar el microcrèdit, tindran ajudes governamentals perquè puguin fer-hi front.

Entre les mesures aprovades a la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts, també hi ha la pròrroga extraordinària de mig any des del final de l'estat d'alarma dels contractes que estiguin a punt de vèncer. Amb relació als microcrèdits, seran sense costos d'interessos ni comissions i es donaran a persones que entrin en zona de vulnerabilitat i es podran tornar en sis anys, prorrogables quatre anys més.

S'amplien les condicions d'accés a aquest programa de microcrèdits, que seran menys restrictives i l'executiu permet que s'hi acullin totes les persones aturades, afectades per ERTO o reduccions de jornada i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos.

El vicepresident segon i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, ha afirmat en roda de premsa que les mesures aprovades aquest dimarts són per "reforçar la protecció social" i donar "seguretat", "protecció" i "garanties" a la ciutadania durant el confinament perquè sense les mesures econòmiques i socials les restriccions d'activitat "no són viables socialment".

Iglesias ha destacat que cal "protegir el dret constitucional a l'habitatge" que és "encara més imprescindible" pel fet que els domicilis s'han convertit en la "trinxera des de la qual la gent resisteix al virus". El vicepresident s'ha fet ressò de les reclamacions dels llogaters, que demanaven mesures "amb raó", ha dit.



Vaga de pagament de lloguers

El paquet de mesures s'adopta després de les crítiques d'entitats socials i formacions polítiques per no haver inclòs mesures per als llogaters als decrets econòmics aprovats fins ara. De fet, aquesta setmana més de 200 associacions entre les quals el Sindicat de Llogaters han convocat una vaga de pagament de lloguer a partir de l'1 d'abril davant el que han considerat "abandonament governamental de les arrendatàries afectades per la crisi de la covid-19".