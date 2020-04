Ajornada la tercera Fira de l'Ocupació del Bages

La tercera edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, que s'havia de celebrar el 16 d'abril, ha quedat ajornada com a conseqüència de la situació provocada per l'epidèmia de coronavirus. Malgrat tot, la Cambra i l'Ajuntament de Manresa treballen per poder-la fer en una nova data al llarg d'aquest any 2020. Enguany, la fira passava de l'Anònima al Museu de la Tècnica per guanyar espai i poder donar resposta al creixent nombre d'empreses, candidats i activitats paral·leles que estava previst que hi hagués.

La fira tenia confirmada la presencia d'una vintena d'empreses, tot i que el període d'inscripció continuava obert i s'esperava superar la trentena que hi van participar en l'edició passada. El principal objectiu de la Fira de l'Ocupació és posar en contacte empreses que necessiten contractar nous professionals amb persones que busquen feina. Durant la jornada, els candidats poden portar els seus currículums, parlar amb els responsables de recursos humans de les diferents empreses per conèixer els perfils professionals que necessiten i informar-se dels seus processos de selecció.

La Fira de l'Ocupació del Bages està organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) i l'Ajuntament de Manresa a través del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) i l'Oficina Jove.