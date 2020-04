Aquestes són les mesures de Bankinter per pal·liar l'impacte del coronavirus

Contingut ofert pero Bankinter

Bankinter ha posat en marxa un pla de xoc per mitigar l'impacte generat per la COVID-19 entre els seus clients, tant per cessament de la seva activitat, en el cas d'empreses i autònoms, com per una caiguda abrupta dels ingressos a causa d'una situació de desocupació, ERTO o similar, en el cas dels particulars. Es tracta d'una bateria de compromisos que afecten també proveïdors i empleats.

Per donar a conèixer i facilitar l'accés a les mesures posades en marxa, l'entitat ha creat un nou espai web, https://www.bankinter.com/banca/medidas-covid19, que reuneix en un únic espai totes les accions que ha anat implementant el banc des de l'inici de la crisi, així com les noves iniciatives que es vagin generant durant els pròxims dies.

"Això passarà i serem aquí amb tu"

En aquest lloc web es poden consultar els "compromisos clars i comprovables" que la consellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa ha subscrit, en primera persona i mitjançant carta oberta amb tots aquests grups d'interès. Per a ells, la primera executiva del banc envia un missatge d'optimisme i confiança, en el qual subratlla que "això passarà i serem aquí amb tu". "Avui no hi ha res més poderós que les persones comprometent-se amb les persones", destaca en la seva carta la consellera delegada.

Entre els compromisos assumits hi figura el de mantenir el lloc de treball de tots els empleats del banc, continuant així amb un període interromput de set anys generant ocupació de qualitat.

En l'àmbit dels clients particulars, la CEO de Bankinter subscriu el compromís de permetre la carència de fins a quatre mesos prorrogables en el pagament del capital de la hipoteca a aquelles famílies que hagin patit l'impacte de la crisi però que no puguin acollir-se als requisits de la moratòria hipotecària aprovada al Reial Decret Llei.

Dancausa ratifica igualment flexibilitzar les condicions d'ingressos del Compte Nòmina i Professional per a tots els seus titulars actuals, amb el fi que segueixin disfrutant de tots els seus avantatges i exempció de comissions; així com avançar el cobrament de la pensió en cinc dies a la data habitual per a tots els pensionistes clients.

Pel que fa a les empreses, la consellera delegada assumeix diferents compromisos, com el d'"aplicar des d'ara mateix les iniciatives promogudes pel Govern, posant a la seva disposició una línia de finançament de 100.000 milions d'euros".

Una mesura que s'uneix a la resta d'iniciatives i facilitats creditícies anunciades pel banc per als seus clients empreses, les quals venen detallades en el nou web, com: carències en els préstecs per a determinats clients, la possibilitat d'incrementar o bé recol·locar els límits no usats del 'finançament multilínia', o de destinar els préstecs preautoritzats -previstos per al pagament d'impostos i assegurances socials- a qualsevol altra finalitat, entre altres.

En la pàgina web també s'inclouen les mesures aplicades per a altres col·lectius, com el dels proveïdors, per als quals el banc ha aprovat avançar el pagament de totes les seves factures, fixant un termini màxim de 15 dies, cosa que suposa anticipar-lo en cinc dies respecte al termini actual, que se situa, de mitjana, en els 20.