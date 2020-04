CGT denuncia Monserveis per exposar treballadores i usuàries

CGT ha denunciat l'empresa especialitzada en serveis a les persones grans Monserveis a la Inspecció de Treball «per posar en risc les seves treballadores i les famílies usuàries dels seus serveis» amb motiu de la Covid-19. Segons va fer saber ahir la delegació berguedana del sindicat al seu compte de Twitter, «hi ha hagut treballadores exposades a usuàries malaltes de la Covid-19 que han emmalaltit», una de les quals, diu el sindicat, no hauria estat donada d'alta a la Seguretat Social i no tenia permís de residència ni de treball. CGT alerta que aquestes treballadores podrien haver transmès el virus a altres, algunes de les quals persones grans i de risc usuàries del servei que ofereix l'empresa manresana, ja que feien serveis a diferents llars.

Segons afirma el sindicat, la delegada sindical a l'empresa «porta més de quinze dies insistint que se'ls facilitin els EPI i no va ser fins fa cinc dies que se'ls va facilitar mascaretes». «De roba no homologada», apunta la CGT, que considera que Monserveis està actuant, en aquest cas, «tard i malament».

CGT exigeix que l'administració «hi actuï» i que l'empresa «asseguri tant la salut de les persones que hi treballen com les que en són usuàries».

Monserveis ja va ser denunciada per Inspecció de Treball el mes d'octubre passat per tenir 53 treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol. A més, 13 no haurien estat donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i una rebia una prestació per incapacitat permanent.

Després de la sanció d'Inspecció de Treball, que va suposar una multa a l'empresa de 735.000 euros, la CGT ha presentat encara desenes més de denúncies per vulneracions laborals, segons ha explicat el sindicat.