La UE registra la taxa d'atur més baixa des del 2000, just abans de la crisi pel covid-19

La taxa d'atur a l'eurozona se situa en el 7,3% el febrer, una dècima menys respecte al mes anterior, segons les dades de l'Eurostat. Amb el 7,3%, la taxa d'atur a la zona euro se situa en la més baixa des del 2008. A la Unió Europea, la taxa d'atur del febrer se situa en el 6,5%, quatre dècimes per sota respecte al gener.

Es tracta de la xifra més baixa registrada des del febrer del 2000. L'atur ha disminuït en 62.000 persones a la Unió Europea i en 88.000 a la zona euro respecte al gener. L'atur del febrer és l'últim que encara no recull els efectes de la crisi pel covid-19. El març es preveu una forta pujada del nombre de persones aturades per l'entrada en vigor de les restriccions per frenar l'expansió del virus.

Grècia i Espanya són els estats amb més aturats, amb una taxa del 16,3% i 13,6% respectivament. La República Txeca, els Països Baixos i Polònia encapçalen la llista dels estats amb menys aturats.

Grècia i Espanya també són els estats de la zona euro amb més atur juvenil, seguits d'Itàlia. Mentre a la zona euro l'atur juvenil és del 15,5% i a la Unió Europea del 14,9%, a Grècia s'eleva fins el 34,7%, a Espanya fins el 30,9% i a Itàlia fins el 29,6%.

Espanya està més de sis punts per sobre de la taxa d'atur mitjana de l'eurozona i més de 15 punts per sobre pel que fa a la d'atur juvenil.