UGT denuncia que Applus+IDIADA rescindeix el contracte d'un treballador confinat a Igualada

El sindicat UGT denuncia que l'empresa Applus+IDIADA, amb centres a Santa Oliva, Granollers, Abrera, Madrid i Múrcia, ha rescindit el contracte d'obra i servei d'un treballador d'Igualada perquè no podia desplaçar-se al seu lloc de feina, ja que es troba dins la zona confinada de la Conca d'Òdena. Segons el sindicat, el passat 25 de març, l'empresa va presentar un ERTO que afecta tota la plantilla, de 1.500 treballadors, però el període de negociació ha acabat aquest dimarts sense cap acord. UGT està en contra de la durada del període de suspensió i de les condicions plantejades, motiu pel qual no s'ha acceptat l'ERTO. Per això, el sindicat reclama la seva retirada i la millora de les condicions per als treballadors de menor salari.

Applus+ IDIADA A.T és una empresa global que ofereix a la indústria automobilística serveis de disseny, enginyeria, assaig i homologació de vehicles. El 80% és propietat d'Applus+ i el 20% de la Generalitat de Catalunya i gestiona amb un contracte exclusiu un centre tecnològic de 331 hectàrees, propietat de la Generalitat de Catalunya, al Polígon Industrial de l'Albonar a Santa Oliva (Tarragona).

La direcció de l'empresa, per la seva banda, no ha acceptat la proposta de la comissió negociadora pel que fa al complement de les pagues extraordinàries ni la proposta de generar les vacances durant aquest període de suspensió. Tampoc no s'ha arribat a cap acord pel que fa les condicions econòmiques mínimes per a grups professionals de salari més baix, mentre que la direcció de l'empresa i els càrrecs de 'management' es garanteix una aprotació de fins al 75% del seu salari real.