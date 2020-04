La Generalitat tanca el 2019 amb un dèficit del 0,56%

El dèficit de la Generalitat del 2019 va ser de 1.329 milions d'euros, el 0,56% del PIB del país, prop de sis vegades superior al 0,1% fixat per l'Estat, segons les dades publicades per la Intervenció General de l'Estat. Segons el departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, el gruix d'aquesta desviació és degut al fet que, l'any 2019, el Govern de la Generalitat preveia ingressar fins a 924 milions d'euros de transferències de l'Estat pel pagament del deute pendent de l'IVA i pels compromisos adquirits a la darrera reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF), celebrada el setembre del 2018.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va atribuir ahir l'incompliment del dèficit a les transferències no realitzades per valor de 924 milions d'euros corresponents al deute pendent de l'IVA i pels compromisos adquirits a la darrera reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF), en què es preveia un finançament de 266 milions d'euros per als Mossos d'Esquadra.

Segons va explicar Aragonès, si s'haguessin fet aquestes transferències, el dèficit hauria quedat fixat en el 0,17% davant el 0,56% actual, sis dècimes més que l'objectiu fixat per l'Estat. D'altra banda, va criticar que les noves mesures del Govern espanyol arriben «tard i malament». «És una dada que aparentment pot semblar dolenta, però a la que anem a desgranar si això tornarà a passar l'any que ve és evident que no», va subratllar Aragonès. Tot i això, el vicepresident també va matisar que l'any que ve la situació serà «molt diferent» arran de la major despesa pel coronavirus.

Aragonès va recordar que la Generalitat ha calculat que necessitarà 1.800 milions d'euros per combatre els efectes del virus i que, si no arriben més recursos de l'Estat, probablement el dèficit d'aquest any es dispararà. «Si nosaltres recaptéssim l'IVA i l'IRPF tindríem recursos o buscaríem la manera d'aconseguir-los», va assegurar el conseller d'Economia i vicepresident del Govern, que ha tornat a reclamar que l'Estat s'aculli als 73.000 milions d'euros en compra de deute que ofereix el BCE. Amb tot, però, creu que al final es tractarà d'una «situació conjuntural» i que la Generalitat està «molt millor» que al 2008 per fer front a les dificultats econòmiques derivades del coronavirus.