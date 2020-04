Seat reprèn l'activitat a la fàbrica de Martorell i es prepara per iniciar la producció de respiradors d'emergència

Seat reprèn l'activitat a la fàbrica de Martorell amb un primer torn de nit i es prepara per iniciar la producció de respiradors d'emergència que han d'anar destinats a diferents UCI per a pacients ingressats per coronavirus. A través d'un comunicat, l'automobilística ha assegurat que començarà a fabricar els respiradors quan rebi la documentació administrativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), un organisme dependent del Ministeri de Sanitat. Segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN, l'empresa ha rebut aquest dijous el vistiplau "extraoficial" de les autoritats sanitàries, i és per això que els treballs per posar a punt la línia de producció ja han arrencat.

En el torn d'aquest dijous a la nit hi haurà al voltant d'uns 80 treballadors, tal com apunten els sindicats. A partir de divendres al matí, moment en què Seat espera rebre de forma oficial l'homologació del Ministeri de Sanitat, els 150 empleats que han col·laborat en el projecte ja treballaran a ple rendiment.

La posada a punt de la fàbrica de Seat a Martorell es produeix just l'endemà que l'empresa aturés l'activitat que s'estava duent a terme a les instal·lacions. Durant els últims dies, l'automobilística havia adaptat la línia de producció, havia recollit les peces necessàries per fabricar els respiradors d'emergència i havia llançat diversos prototips. Des del Ministeri de Sanitat, però, es va obligar a aturar tota activitat fins que la seguretat dels equips estigués garantida. En aquest cas, la certificació tenia relació amb la seguretat elèctrica i un test electromagnètic.

A l'espera de rebre l'homologació oficial, Seat calcula que les instal·lacions adaptades de la fàbrica de Martorell podran produir fins a 300 respiradors al dia. Els aparells, dissenyats per l'empresa barcelonina Protofy.xyz, també es fabricaran a la planta de l'empresa Hersill, una companyia especialitzada en la producció i distribució d'equips mèdics amb seu Móstoles (Madrid).