Serveis a casa, que no et falti res

Establiments i empreses del Bages han redirigit el seu negoci per donar servei en període de confinament i oferir una alternativa als seus clients.



Serclima Bages

Se t'ha espatllat la calefacció? No tens aigua calenta ara que fas vida a casa i és més necessària que mai? Serclima Bages és la teva salvació. Truca a l'empresa manresana d'instal·lacions i reparacions i t'ho resoldrà. Com a sector essencial respon a qualsevol avaria tant de calderes o aparells d'aire trucant o enviant whatsapp als telèfons 664 00 10 47 o 664 0 0 30 84.



Bureau Vallée

Tenir l'oficina a casa i compaginar la feina amb la tasca escolar i l'entreteniment dels fills no és fàcil. Però Bureau Vallée Manresa t'ho fa una mica més senzill. Si necessites material escolar, d'oficina, d'informàtica, cartutxos de tinta, tòners per a impressores, mòbils, tauletes, articles de papereria, mobiliari d'oficina... pots fer la teva comanda online i t'ho envien a domicili.



Cube

Fer esport és salut. No deixi's de cuidar-te. Grup Cube, a Manresa, t'ofereix classes i entrenaments online, via Instagram, perquè puguis fer des de casa. Pots fer exercici amb els tècnics del Cube i sense cap cost. Els abonats no pagaran la quota fins que es reprengui l'activitat. #JoEntrenoACasaByCube.



Manresa + Comerç

La UBIC de Manresa promou el portal Comerç Obert Manresa per informar tant dels establiments que estan oberts com dels que porten la compra a casa, a tota la ciutat, mentre duri el confinament. La pàgina web, que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, té un buscador amb els comerços per tipologia, inclou un mapa de localització, els contactes i els horaris per poder fer les comandes.



La Poma d'Eva

A casa, cal buscar alternatives per combatre l'avorriment. La botiga eròtica La Poma d'Eva, de Manresa, fa aquests dies entrega a domicili dels seus productes. Els responsables de l'establiment mantenen l'activitat a porta tancada per oferir assessorament i oferir-te el pack més adient. Més informació a Instagram @lapomadeva, al Facebook i al 609 56 52 09.