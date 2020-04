Els EUA llancen una operació contra el narcotràfic que implica Maduro

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir el llançament, amb el suport de 22 països més, d'una operació contra el narcotràfic al Carib i a l'oceà Pacífic, després de presentar càrrecs penals contra el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per narcotràfic.

«Avui els Estats Units llancen una operació contra el narcotràfic a l'hemisferi occidental per protegir el poble americà de la xacra mortífera de les drogues», va explicar Trump durant la roda de premsa del grup de treball del coronavirus a la Casa Blanca, segons va recollir la cadena de televisió CNN.

En aquest context, el mandatari estatunidenc va assegurar que no ha de permetre's que «els càrtels de la droga explotin la pandèmia per amenaçar les vides dels estatunidencs», i va precisar que el Comando Sud dels Estats Units «incrementarà la vigilància, les confiscacions de drogues i proporcionarà suport addicional per als esforços d'erradicació que s'estan duent a terme en un ritme rècord».