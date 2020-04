ICL Súria&Sallent, sindicats i comitès d'empresa signen un acord per l'ERTO

Després de la presentació d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per part d'ICL Iberia Súria&Sallent, l'empresa i la representació dels treballadors han signat aquest dijous un acord conjunt per afrontar la situació extraordinària que ha generat la COVID-19.

Aquest acord inclou diferents punts per a mirar de mitigar els efectes de l'aturada de l'activitat. En concret, empresa i treballadors han acordat que ICL Iberia Súria&Sallent es compromet a complementar les prestacions d'atur de tots els afectats fins el 75% de las bases de cotització mentre duri l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació.

El retorn a l'activitat, encara que sigui de forma parcial, es produirà tan aviat com sigui possible garantir les condicions de salut i seguretat dels treballadors, i les circumstàncies de la COVID-19 ho facin possible.

En aquests moments ICL Iberia Súria&Sallent manté l'empresa en serveis mínims per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions. Fonts de la factoria recorden que "el passat dia 25 de març l'empresa es va veure abocada a sol·licitar un ERTO per força major després de fer tot el possible per mantenir les instal·lacions operatives mentre va poder, oferint i acordant noves mesures de seguretat amb els seus treballadors.

ICL Iberia Súria&Sallent expressa el seu agraïment "per l'esforç de totes les persones que formen part de la companyia en aquests moments tan complicats".