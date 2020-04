1.762 aturats més el març: és el major increment percentual en 11 anys al territori central

La Catalunya Central va tancar el mes de març, la meitat del qual va estar afectat per l'estat d'alarma i pel tancament parcial de l'economia, amb 28.067 aturats, 1.762 més que el mes de febrer i 1.668 més que un any abans. Una xifra absoluta que situa el nombre d'aturats registrats a les oficines del SEPE a nivells del maig de l'any 2017.

L'increment percentual del 6,70% intermensual és el més elevat des del mes de febrer de l'any 2009, just iniciada la crisi financera de la qual encara s'estan arrossegant les conseqüències. En termes interanuals, l'increment ha estat del 6,32%, el que suposa l'augment més destacat des del mes d'abril de l'any 2013, en el pitjor moment de la crisi patida durant la darrera dècada. Les dades no inclouen els afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs), i responen als acomiadaments i no renovacions de contractes ocorregudes bàsicament durant la segona quinzena del mes, ja declarat l'estat d'alarma, amb el comerç i la restauració tancats i bar-rats i amb la indústria a un ritme pràcticament bassal.

Per comarques, el Bages se situa com la segona més poblada del país amb l'increment intermensual de l'atur registrat més elevat (6,94%), només darrere del Baix Llobregat (7,26%), i deixa el nombre absolut de bagencs sense feina en 10.259, 936 més que el mes de febrer, i 668 més que el març de l'any passat. Amb tot, el Solsonès i la Cerdanya figuren entre les sis comarques on s'ha disparat més el nombre de persones sense feina registrades durant el març respecte del febrer, amb percentatges d'increment del 9,83% i del 8,76%, respectivament. A l'Anoia, on la Conca d'Òdena ha experimentat durant bona part del març un confinament territorial que ha impedit el desplaçament per al treball, l'increment percentual ha estat idèntic al del Bages, i deixa el nombre d'aturats en 7.890, 512 més que l'any anterior.

De totes les xifres del teritori central destaca l'increment anual del 12,78% d'aturats al Solsonès i el 8,26% de la Cerdanya, tots dos percentatges molt per sobre de la mitjana catalana, del 5,43%. De fet, només el Berguedà (4,06%) ha experimentat un increment de l'atur menor al de la mitjana nacional.

En termes intermensuals, el Berguedà altre cop (4%), l'Alt Urgell (3,20%) i el Moianès (2,84%), on l'efecte coronavirus sembla haver tingut menys incidència (és la sisena comarca del país on menys s'ha incrementat l'atur d'un mes a l'altre) són les úniques comarques del ter-ritori central que presenten un percentatge inferior al del creixement mitjà català (5,57%).