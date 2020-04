CCOO quantifica en 74 els ERTO que ha assessorat al territori central

CCOO ha fet assessorament en 74 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a les comarques del Bages, l'Anoia, el Berguedà i el Moianès des de l'inici de la crisi pel coronavirus. Dels 74, 46 corresponen a empreses del Bages, 25 a empreses de l'Anoia, 2 del Berguedà i 1 de l'Anoia. Aquesta xifra no suposa el total d'ERTO presentats en aquestes comarques, ja que només s'hi inclouen els d'empreses (més grans de 10 treballadors) en què té representació CCOO. El nombre d'ERTO al territori, per tant, és molt superior, però el departament de Treball no facilita dades territorialitzades dels expedients, un fet que permetria conèixer l'impacte real en cada comarca de la crisi empresarial per la Covid-19.

Segons fonts de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central del sindicat, que agrupa les comarques del Bages, el Berguedà i el Moianès, en aquestes tres s'han presentat 14 ERTO en empreses del sector de l'automoció i la mateixa quantitat en el tèxtil, els dos més afectats pels expedients en aquest territori. Els segueixen, per impacte, els de l'automoció (9) i el de la química (6).

Segons un informe elaborat per CCOO amb dades del conjunt de Catalunya, són precisament el metall, l'automoció i la química les indústries més afectats per la crisi derivada del coronavirus. Des que es va decretar l'estat d'alarma, el 14 març passat, fins a principi del mes d'abril, el sindicat ha assessorat 964 empreses, que ocupen 125.158 treballadors, que han presentat o negociat diferents mesures per afrontar la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus. En el 73,70 % dels casos s'ha plantejat un ERTO, la majoria per causes de força major.

Per sectors, els més afectats són els del metall, amb 370 empreses que han plantejat algun tipus de mesura, i l'automoció, amb 194 empreses, entre les quals les dues més grans, Seat i Nissan, que han presentat expedients temporals per a les seves plantilles. Pel que fa a la química, 175 empreses han pres alguna mesura, i en el cas del tèxtil han estat 86 empreses.

Per territoris, l'afectació més gran es concentra al Barcelonès, amb 261 empreses on s'ha dut a terme alguna mesura, seguit pel Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, que concentren 238 empreses; el Vallès Occidental i la Catalunya Central, amb 159 empreses, i el Vallès Oriental, el Maresme i Osona, amb 114 empreses. A la demarcació de Lleida hem detectat 77 empreses; a la de Tarragona, 70, i a la de Girona, 45. Els treballadors afectats per un ERTO a Catalunya eren ahir 603.105, després que s'hagin presentat davant la Generalitat 80.902 peticions empresarials d'aquest tipus.