Catalunya registra 83.553 ERTO fins aquest diumenge i el nombre de treballadors afectats ja és de 617.558

Catalunya ha registrat un total de 83.553 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins aquest diumenge, 555 més respecte a les xifres d'aquest dissabte. Des que va començar la crisi del coronavirus, el nombre de treballadors que s'han quedat temporalment sense feina al territori és de 617.558 –fins a 4.763 més respecte a ahir-, segons les últimes dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En tan sols una setmana, el nombre d'ERTO a Catalunya s'ha incrementat en 16.387, mentre que la quantitat d'assalariats afectats ha crescut en gairebé 100.000 persones. Barcelona continua sent la demarcació que més expedients acumula, amb 60.379, i un total de 483.844 treballadors afectats.

En les últimes 24 hores, a Barcelona s'han registrat 429 nous expedients, mentre que la xifra de nous treballadors que s'han quedat temporalment sense feina s'ha incrementat en 3.099. A l'inici de la setmana, a la demarcació tot just sumava 48.262 ERTO que afectaven un total de 405.873 empleats.

Girona es manté com la segona demarcació més afectada, tant pel nombre d'expedients com per la xifra de treballadors. Aquest diumenge, la quantitat d'ERTO signats al territori ascendia a 9.576 -65 més respecte a dissabte-, amb 60.314 treballadors implicats -1.314 més en comparació a les dades d'ahir-. Des del dilluns, s'han presentat 1.915 nous expedients i la xifra de nous treballadors que s'han quedat a l'atur temporalment ha crescut en 11.225.

Al Camp de Tarragona, les últimes dades revelen que s'han signat 6.863 ERTO –ahir eren 6.836- i que hi ha 39.470 treballadors afectats – ahir eren 39.328-. Si es té en compte l'evolució durant l'última setmana, des del dilluns s'han tramitat 1.129 nous expedients i fins a 4.871 assalariats s'han incorporat a l'atur de forma temporal.

A la demarcació de Lleida els ERTO han passat dels 4.662 del dissabte als 4.687 d'aquest diumenge. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, la xifra ha passat dels 25.692 d'ahir als 25.839 d'avui. Durant els últims set dies, la llista d'aturats temporals ha crescut en 4.002 persones i el nombre d'expedients en 842.

Finalment, aquest diumenge s'han signat 9 expedients nous a les Terres de l'Ebre, elevant el total a 2.048. Pel que fa al nombre de nous treballadors a l'atur de forma temporal, aquests han augmentat en 61, fins als 8.091. Des del dilluns, a l'Ebre hi ha hagut 348 nous ERTO i 1.254 treballadors s'han vist afectats per un expedient.