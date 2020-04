La patronal de l'aviació considera que aquesta és «l'hora més fosca» del sector

La demanda mundial de trànsit aeri es va desplomar un 14% al febrer, el descens més important des de l'atemptat terrorista de l'11 de setembre, pel fet que les aerolínies van ser «colpejades per un mall anomenat Covid-19», va dir l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA, de l'anglès).

La disminució reflecteix un col·lapse rècord en els viatges a la Xina aquest mes i una caiguda del 41% en la demanda a la regió d'Àsia-Pacífic, va dir IATA, i va advertir que la situació s'ha agreujat. «Aquesta és la crisi més important a la qual el sector s'ha enfrontat», va dir el director general de IATA, Alexandre de Juniac, en un comunicat. «L'impacte en l'aviació ha deixat les aerolínies amb poques opcions, excepte retallar costos i prendre mesures d'emergència en un intent per sobreviure a aquestes circumstàncies extraordinàries». «Aquesta és l'hora més fosca de l'aviació i és difícil veure una alba en el futur».

Juniac, de IATA, que representa uns 290 operadors, va dir el mes passat que les aerolínies de tot el món podrien deixar d'ingressar 252.000 milions de dòlars enguany i consumir un capital de fins a 61.000 milions en el segon trimestre a mesura que els viatges es desplomen. Els casos confirmats de coronavirus a tot el món han arribat a més d'un milió.

L'impacte total de la pandèmia al sector no es coneixerà fins als resultats de març, ja que molts països només van començar a limitar els viatges el mes passat. Les aerolínies als Estats Units, per exemple, van registrar un sòlid acompliment al febrer, ja que el trànsit nacional va augmentar un 10%, encara que la demanda va començar a caure cap al final, va dir IATA. El trànsit nacional a la Xina va caure un 84% al febrer, la pitjor xifra des que IATA va començar a fer un seguiment del mercat en 2000, però ara mostra senyals de millora.

IATA ha estat pressionant per rebre rescats dels governs, ja que moltes aerolínies s'estan quedant sense liquiditat pel fet que les vendes s'han desplomat però els costos fixos es mantenen. «Sense mesures addicionals dels governs avui, la indústria no estarà en condicions d'ajudar quan els cels llueixin demà», va dir Juniac. A més de les aerolínies, Boeing Co. espera que milers de treballadors es retirin o acceptin una oferta d'acomiadament voluntari a mesura que el fabricant d'avions amb seu a Chicago es concentra a reduir les seves operacions. D'altra banda, Airbus està ampliant les línies de crèdit i ha cancel·lat el seu dividend.