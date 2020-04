Treball xifra en 1.100 milions d'euros el cost mensual per a l'Estat espanyol dels ERTO a Catalunya

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha xifrat en 1.100 milions d'euros el cost mensual per a l'Estat dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya. Són aproximadament 820 MEUR en nòmines dels treballadors afectats, que reben la prestació d'atur, i 280 MEUR en cotitzacions a la Seguretat Social, de les quals les empreses queden exonerades.

Díaz ho ha dit en una entrevista a 'SER Catalunya' aquest dilluns al matí en la qual ha destacat que tracten "d'esmorteir socialment al màxim" l'impacte de la crisi derivada del coronavirus, en una crisi que és una "gran desconeguda", ha apuntat. A Catalunya, segons dades del Departament de Treball, s'havien registrat fins diumenge 83.553 ERTO que afecten 617.558 treballadors.

Sobre la renda mínima garantida, Díaz ha dit que ho veu "possible". "La renda tirarà endavant", ha assegurat la ministra de Treball, que ha defensat que hi ha una "evidència absoluta" que és necessària i "imprescindible implantar-la". "Es farà", ha remarcat. Díaz ha dit que primer cal reorganitzar altres subsidis -també autonòmics- que hi ha disponibles actualment.

"Estem posant totes les eines perquè no paguin els de sempre" i "protegir els vulnerables", ha destacat Díaz.