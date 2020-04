FITEX idea a l'Anoia una mascareta de màxima protecció de gènere de punt

La Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d'Igualada, FITEX, ha desenvolupat un model de mascareta de gènere de punt de màxima protecció que serveixi com a protecció efectiva per al coronavirus. Un cop homologada, la mascareta es podria fabricar íntegrament a l'Anoia a un ritme de 150.000 unitats en dues setmanes. El producte s'ha ideat gràcies a la col—laboració no només del sector tèxtil sinó també del sector paperer, dos dels sectors més rellevants de a comarca. Paral—lelament a això, FITEX també està desenvolupant una línia de fabricació de bates d'ús únic.