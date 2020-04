Les empreses del Bages presenten 1.784 ERTOs arran de la crisi pel virus

Les empreses bagenques han presentat, des de l'inici de la crisi global per la pandèmia, un total de 1.784 expedients de regulació temporal d'ocupació, que afecten 15.097 treballadors, segons les dades que ahir el departament de Treball, Afers Socials i Famílies va oferir territorialitzades, per primer cop des que va començar l'episodi de coronavirus.

La xifra d'aturats per ERTO supera la que figurava de persones sense feina registrades a final de març a la comarca al SEPE, que era de 10.259. En la llista d'atur registrat, però, no es comptabilitzen els aturats per ERTO. Durant el març, l'increment de desocupats respecte del mes anterior va ser de 936, bàsicament pels acomiadaments i no renovacions de contractes ocorregudes durant la segona quinzena del mes, ja declarat l'estat d'alarma. Dels prop de 1.800 ERTOs al Bages, 1.653, el 92,6%, han estat tramitats per força major, segons les dades del departament de Treball.

A l'Anoia, on quatre poblacions de la Conca d'Òdena han estat tancades durant setmanes pel boom de casos a la comarca, amb el consegüent perjudici econòmic associat per a les empreses locals, han estat 1.436 els expedients presentats, que tenen un impacte sobre un total de 9.372 treballadors. Del conjunt d'expedients, el 98,3% (1.412) han estat per força major.

A la Catalunya central, el Berguedà segueix en nombre d'expedients, amb 479, que afecten 2.506 empleats. Per nombre absolut se situen darrere la Cerdanya (383 expedients i 1.543 treballadors afectats); l'Alt Urgell (279 expedients i 1.303 treballadors ); el Solsonès (202 ERTOs i 837 treballadors) i el Moianès (102 expedients i 651 treballadors).

En conjunt, a les comarques de la Catalunya Central el nombre d'expedients presentats des de l'inici de la crisi és de 4.665, amb una afectació a 31.309 treballadors, xifra que suposa prop de 9.000 treballadors més dels que figuraven a les llistes de l'atur el mes de març passat en aquest mateix territori.

Els serveis, els més afectats

La crisi del coronavirus s'està acarnissant a Catalunya amb el sector serveis, en el qual han quedat temporalment a l'atur 454.234 persones, el 72,6% del total, i gairebé una quarta part d'aquests afectats estan vinculats a companyies de menjar i begudes, que acumulen 104.784 treballadors en ERTO. Un total de 625.356 catalans estaven afectats ahir per algun ERTO, fruit de les mesures de confinament que s'han adoptat per fer front a la pandèmia de Covid-19, cosa que ha obligat a tancar molts negocis, alguns dels quals des de fa més de tres setmanes.