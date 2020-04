Caprabo es proposa comercialitzar productes d'elaboradors locals aturats

Una seixantena de petits productors i cooperatives agroalimentàries s'havien acollit ahir a la proposta de Caprabo per comercialitzar les seves produccions, castigades com a conseqüència de la situació d'alerta sanitària per la Covid-19. La cadena assegura que ja està estudiant «les vies més adequades» per donar sortida als productes de proximitat del camp de productors de vi, fruita, verdura, xarcuteria, carn, làctics i formatges, a més de mel, llegums, fruits secs i olis. En total, són productes representatius de 28 comarques catalanes.

En declaracions a Regió7, Fernando Tercero, responsable de Proximitat a Caprabo, explicava ahir que la intenció és donar suport a la producció local en un moment de molta dificultat per a treballadors del primer sector que s'han trobat, de la nit a dia, sense el seu canal de negoci, com poden ser fires o mercats. Així, la cadena estudia posar al servei d'aquests productors la seva xarxa de 300 establiments. La iniciativa es va posar en marxa a finals de la setmana passada i ahir ja havien respost una seixantena de productors, que han demanat informació sobre com esdevenir proveïdors de Caprabo en aquests moments excepcionals. La cadena, diu Tercero, avaluarà les necessitats dels sol·licitants i podria allargar el període de proveïment més enllà de l'estat d'alarma. De fet, Caprabo ja disposa d'una xarxa de 300 proveïdors de proximitat de tot Catalunya per assortir els seus supermercats, de els quals una vintena són de les comarques del Bages, el Moianès i el Berguedà, que aporten prop de 300 referències al catàleg de queviures de Caprabo. Entre els proveïdores de les comarques centrals que figuren en aquest llistat hi ha el Celler Cooperatiu d'Artés, Ampans, Roqueta Origen, Càrquiques Valldan, Embotits Casonals de Montjamor o Montbrú.